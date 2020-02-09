才在巫師、快艇與尼克三方交易當中，被巫師換到快艇的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，如今又沒工作了！因為根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，快艇已經正式釋出艾塞亞湯瑪斯，這代表他在最近3年之內，已經換了6支球隊。

艾塞亞湯瑪斯在2017年2月風光入選全明星賽，卻在2017年8月遭到塞爾提克交易到騎士，2018年2月又被騎士丟去湖人，遭到湖人釋出後，2018年7月跟金塊簽約，到了2019年7月換跟巫師簽約，如今又被換到快艇遭到釋出命運。

其實艾塞亞湯瑪斯本季替巫師打了40場，平均拿下12.2分、3.7助攻，表現還是可圈可點，更跟其他球隊證明自己已經完全恢復健康了，現在又遭快艇釋出雖不意外，卻讓他必須繼續當起無業遊民，等待需要他的其它球隊跟他招手。

至於才把馬文威廉斯買斷的黃蜂，9日接著宣布買斷2012年榜眼吉爾克里斯，當年林書豪待在黃蜂期間，跟吉爾克里斯之間私交還算不錯，兩人還一起拍過影片，沒想到如今遭逢同樣命運，不過目前傳出獨行俠有興趣招募吉爾克里斯。

(中時 )