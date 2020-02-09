內政部近日陸續預告擴大實施「租屋補貼」相關草案，據《自由時報》報導，除了補助戶數加倍以外，所得限制也將從原本的最低生活費1.5倍提高到2.5倍；以台北市為例，每人每月所得門檻將放寬至42513元，預計最快在7、8月此新制就可上路。

據內政部擬定的「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」與「住宅補貼對象一定所得及財產標準」2項草案，租屋補貼的所得限制大幅放寬。依新制計算，台北市所得限制由原本每人每月25508元提高到38750元至42513元不等，連江縣、金門縣均提高為29120元，其餘縣市則與台南市同為30970元。

報導指出，此次修法還鬆綁動產限額，現在是比照低收入戶之標準，修法後將放寬為低收入戶的2倍。以台北市為例，現在每人每年存款、投資等動產需在15萬元以內，才能申請補貼，修法後將放寬至每人每年30萬元。營建署副署長陳繼鳴指出，補貼戶數將從原先的6萬戶翻倍至12萬戶，並刪除以往租屋處與戶籍地須在同一縣市之限制。

陳繼鳴表示，過去民眾申請租屋補貼的集中於每年7、8月，若錯過只能等到隔年；未來將調整為每年兩次。至於相關草案將於預告期滿後依法制作業程序公布施行，若無意外，7、8月開放申請時，已可依新制申請。

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(中時電子報)