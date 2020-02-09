前總統李登輝昨深夜傳出因喝牛奶嗆到緊急就醫、留院觀察。而他的事蹟也勾起網友回憶，其中任內最受矚目的一件事，當屬「1995年訪美演說」間接引起「台海飛彈危機」，但對我方傷害最大的當屬，危機期間說的「那句話」，摧毀了台灣情報單位在陸的多年情報網。

想必許多人還記憶猶新，李登輝1995年曾高調以私人名義的官方身分訪美國康乃爾大學，並發表公開演說，大陸中共因而在1995年7、8月，以及1996年3月中華民國即將舉行總統直選之時，演出震驚國際的「台海飛彈危機」，李的訪美之行，後來被視為「飛彈危機」的主要原因之一。

前國安會秘書長胡為真，曾在本報投書表示，在「飛彈危機」期間，李前總統公開宣布中共射到台灣海域的飛彈是「啞彈、空包彈」，也就是「不會爆炸」，而且我方已準備了「十八套劇本」來因應共軍的演習。李登輝的用意在於安撫島內惶惶不安的人心，另方面也隱隱向中共嗆聲─我方的情報做得不錯，連如此機密的情報也可取得。

但李登輝大嘴巴透露的「啞彈事件」的後果，就是直接導致我方「少康二號」計畫被摧毀，在大陸吸收的解放軍少將劉連昆曝光，引起大陸的國安部門震驚，立刻進行內部調查，將邵正宗和劉連昆在內的2百多人做大規模調查，並火速在1999年將劉逮捕、處死。

(中時電子報)