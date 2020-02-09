清大發給每個在學校宿舍接受檢疫隔離的港澳生防疫包。（清大提供／林志成台北傳真）

國內大學約有1.2萬個港澳生，因應疫情發展，他們回到台灣需「居家檢疫」14天。最近各大學的港澳生紛紛回台，據了解，有人被學校從機場接到學校隔離宿舍時，看到眼前的警鈴及封條當場哭了出來，他們要面對14天宛如「住監獄的生活」，心理衝擊很大。

清大有130位港澳生，其中約80人住學校宿舍，50人住校外，但每個人都需要「居家檢疫」14天。港澳生來台時，學校派車子去機場接人，然後直接送到住宿地點，以進行檢疫。

對於要在學校宿舍檢疫的港澳生，清大安排單獨一層樓讓他們進行隔離，並發給每人防疫包（內含溫度計、口罩及舒壓球等）及衛生包（床墊、毛巾、枕頭、牙刷、肥皂等），每天派人送三餐給學生吃，不另外收住宿費，僅每天收200元的餐費。

清大教務長焦傳金表示，已有港澳生回來，他們面對要在獨立樓層被隔離14天，感覺壓力很大，學校已安排心理師，學生如果有需要，隨時可以跟心理師談，以度過這14天。

華梵大學昨天、今天接回19名港澳生返校就學，並將三棟樓館及宿舍改建為「學生健康關懷區」，以一人一室獨立衛浴進行14天的居家檢疫管理，提供無線上網設施、電源插座，讓他們可隨時透過網路跟親朋好友聯絡。

華梵大學書院教育處張壯熙處長表示，港澳生被安排在一人一室居家檢疫14天，不僅身體健康需要照顧，心理狀態也需要持續關心。學校為他們建立手機關懷群組，將校長、全校一級主管、系所主任與導師等相關人員全部加入，除了透過群組每日為他們加油打氣，還開設臉書社團加油團彼此互報平安，協助他們度過這14天居家檢疫時期。

實踐大學台北校區有122名，高雄校區有125名港澳生，校方已經通知港澳生12日前盡快來台，以便在台進行14天的居家檢疫，校方已經做好各種可能的準備，否則疫情如果再蔓延擴大恐怕來不了台灣上學。

台師大則表示，港澳生自即日起入境者，將一律由機場至林口校區住宿，待完成14天居家檢疫後，才可返回宿舍住宿，檢疫期間不另收費。

(中時 )