河北一名隱瞞武漢肺炎病情患者昨晚8點去世，據了解，密切接觸人員77人，由於她就診期間一直堅持否認武漢居住史，直到2月6日經醫護人員反復追問方才承認，警方已立案調查。

《人民日報》報導，64歲的劉姓女患者，是河北邢臺市內丘縣人，1月17日與丈夫、女兒、女婿、外孫一行5人開私家車從武漢市洪山區返回內丘縣家中，1月18日到橋東區天一城魏少東牙科診所看牙。1月31日因氣喘到內丘縣中醫院住院治療，2月4日因病情加重，到邢臺市人民醫院急診科就診。

劉女在邢臺市、內丘縣醫院就診期間，一直堅持否認其武漢市居住史，直到2月6日經醫護人員反復追問才承認，2月7日確診染新型冠狀病毒。由於她1月18日就發病，卻隱瞞病史多日，導致最後失去最佳治療機會，多重臟器衰竭，經搶救無效於昨晚8點左右死亡。

報導指出，目前已查出包括邢臺市及內丘縣醫護人員在內的密切接觸人員77人，已全部集中隔離，檢疫均呈陰性，邢臺市人民醫院急診室、內丘縣中醫院、橋東區魏少東牙科診所，以及患者所居住和去過的村居已全部封閉隔離消毒。內丘縣公安機關以涉嫌危害公共安全罪對該患者立案偵查。

(中時電子報)