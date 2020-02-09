已婚遊覽車司機古男與導遊劉女上摩鐵，用手機拍下劉女多張裸照，結果被古妻楊女發現，外遇曝光；楊女除將照片傳給劉女質問，還持手機照片給自己友人觀看，被人譏笑身材太差，楊女友人不小心告知劉女，劉女得知此事後不爽提告，案經苗栗地院審理判決古、楊夫妻需賠償8萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，古男為遊覽車業者，劉女因從事導遊工作，不時有合作關係而熟識，古男曾於去年1月間邀劉女前往苗栗縣頭份市散心，2人到汽車旅館休息；古男於劉女洗澡完走出浴室時，用手機拍下劉女多張裸照。

事後，楊女無意間在丈夫古男手機中發現這些裸照，追問之下，古男坦承與劉女在汽車旅館內發生性行為。楊女把照片轉傳到自己手機後，再傳給劉女質問，還把手機裡劉女裸照拿給自己友人觀看並品頭論足，楊女更下結論「身材這麼差還敢跟我老公上床。」，此言論被楊女友人向劉女下馬威，劉女不爽提告。

劉女認為，古男未經她同意即拍攝她的裸照，而楊女將照片給不相干人等觀看，讓她須承受他人之異樣眼光，感到難堪、不安、不悅、恐懼，侵害她的隱私權、名譽權及人格權，對古男夫妻提告，求償80萬元的精神慰撫金。

法院審理，認為楊女讓劉女名譽掃地、身心受創，古男未經同意拍攝，楊女行為也侵犯名譽、隱私及人格權，判夫妻倆連帶賠償劉女8萬元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)