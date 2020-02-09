「台灣最美麗的主持人」白嘉莉女士將回台舉辦繪畫創作個展！配合「2020台灣燈會」，展覽自109年2月8日至2月23日在后里花博園區主燈區馬場園區花舞館B館1樓精彩展出。現場民眾說，能親眼目睹時代巨星風采，同時欣賞媒材豐富、風格多元的繪畫作品感到非常開心，也是非常難得的經驗。

白嘉莉女士設籍台中市，自1977 遠嫁印尼後，雖鮮少現身螢光幕上，仍長年積極致力於慈善活動，透過畫作義賣、捐款賑災、走訪慈善機構、設立獎助學金等方式，關懷回饋社會。除公益活動，白嘉莉也對於繪畫情有所鍾，近40年來堅持不斷地創作，累積許多作品，也開創出獨屬的風格。

白嘉莉為配合宣傳2020台灣燈會，獻出首次創作個展「白嘉莉另一個春天」，因曾擔任2018台中世界花卉博覽會親善大使，因此展覽場地選在同為燈會燈區的花舞館，展出油畫、水彩、墨彩及瓷畫等逾百件作品；主題多為花卉、美景等，風格柔美豐潤，繽紛燦爛，與台灣燈會相互輝映，十分精彩。

文化局指出，除藝術作品外，也將展出照片、唱片、媒體報導、自傳、畫冊等文件資料及相關周邊產品，讓民眾重溫這位1970年代巨星的翩翩風采與優雅姿態；展覽自109年2月8日至2月23日在后里花博園區主燈區馬場園區花舞館B館1樓展出，歡迎各位喜愛藝術的民眾保握時間前往觀展。

(中時 )