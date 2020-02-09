氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，據昨晚歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日「大陸冷氣團」影響，北海岸、北部山區及東半部，局部地區仍有零星短暫雨的機率，今晚、明晨氣溫將降至最低，應注意保暖，預計北台灣平地最低溫將降至11度左右

吳德榮表示，今天晨「大陸冷氣團」影響，各地最低氣溫又比昨晨略降，北海岸、北部山區及東半部，局部地區仍有零星短暫雨的機率。北部由陰天逐漸轉為多雲、白天涼冷，桃園以南晴時多雲、白天微涼至舒適，各地早晚皆偏冷，今晚、明(10日)晨氣溫將降至最低，應注意保暖。預計北台灣平地最低溫將降至11度左右，台北巿約降至12、13度。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，明天白天起至11日冷空氣減弱，各地天氣晴朗、氣溫逐日回升，東半部局部地區偶有零星短暫雨的機率；12日大幅回暖，水氣增多，漸趨不穩定，局部山區有零星短暫陣雨的機率；13日鋒面接近、下半天轉變，14日鋒面抵達並快速通過；鋒面的模擬結構雖略調弱，但大氣仍很不穩定，影響程度、應持續觀察；15日鋒面東移、天氣好轉。

中央氣象局也發布低溫特報指出，今晚至明晨上午低溫區域包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

(中時 )