迎賓河的筏子溪完成植栽景觀及環境整理。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中盛大登場，為讓旅客來台中參加燈會同時感受舒適的水域環境，市府水利局除著手清理各地排水道，作為迎賓河的筏子溪更已提前完成植栽景觀及環境整理，以創意植栽綠美化的方式點綴出台中的熱情，春節期間歡迎大家來到台中也前往筏子溪走走。

水利局表示，為迎接高鐵上南來北往的旅客，筏子溪現在不只有立體地標，水利局也兼顧景觀生態，在臨河側採取灌木植栽排列圖騰方式營造意象，除了以芙蓉菊排列出「WELCOME」字樣歡迎來訪的旅客，更有象徵熱情、活力的輕艇、愛心圖樣，未來將再擴大延伸綠美化範圍，並廣植喬木增加現場遮蔭，讓市民朋友充分感受筏子溪的河畔風情。

水利局指出，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，主展區在后里花博森林與馬場園區，即日起展出至23日展期16天，副展區文心森林公園點亮，筏子溪作為迎賓河也已完成迎賓燈飾妝點，盛大點亮筏子溪畔，不管白天黑夜各有不同風情，歡迎大家來走春。

(中時 )