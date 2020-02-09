歐洲中央銀行等六家歐洲、日本、加拿大的中央銀行，將於四月中旬，首次召開會議研究CBDC(央行數位貨幣)發行之協調及影響，消息傳出，各界無不拭目以待。新世代金融基金會董事長陳沖今指出，基於各國對CBDC陸續的研究成果，台灣的中央銀行應有更堅實的考慮基礎。央行自行發行數位貨幣，是科技進步的必然，但對現有金融體系，自然也有無比的衝擊，這全新金融風貌的規劃、設計及因應，都是中央銀行須面對的課題。

臉書去年宣稱將推出數位貨幣Libra，引起各國警惕恐危害貨幣主權，中國則已稱，中國人民銀行已準備好發行數位貨幣，日媒報導，國際清算銀行（BIS）以及6家央行負責人，將在今年4月舉行會議，討論推出可替代Libra或數位人民幣的數位貨幣。

新世代金融基金會陳沖董事長在十四年前(2006年)即在媒體專欄「如果葛林斯班的接班人是Blinder」中呼籲，貨幣由metal based到paper based，將來自然可能轉為software based，希望央行未雨綢繆。事實上，當年smartphone還未問世，也沒有app，更沒有區塊鏈，純粹只是狂想，現在夢想卻已有可能成真。陳沖董事長也曾在2014年到2016年間三度撰文投書媒體，建議央行研究數位貨幣發行。央行如技術成熟，全面發行數位貨幣會衍生一些社會問題，但可研究在何層次使用此一技術，以福國利民。

現在科技環境較成熟，中國人民銀行近五年的努力，也可看出對數位人民幣的研究，已近成熟，從各種跡象顯示，中國人行可能有望成為全球率先推出數位貨幣的央行，而銀行間的清算，以及小額支付可能最先成為CBDC的目標。隨著臉書在2019年6月計劃發行Libra，此種不同於比特幣的穩定幣，雖遭各國央行監理機構的監管要求，致Libra進退維谷，但是已促使各國央行做好準備來回應這個新興趨勢，甚至研究本身的數位貨幣。例如歐洲央行拉加德，鼓勵各國央行探索數位貨幣。國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）也指出，市場對於政府推出數位貨幣的需求，可能會更快到來，支持各國央行發行屬於自己的數位貨幣，同時與瑞士國家銀行展開合作研究 CBDC。美國商品交易委員會（CFTC）前主席J.Christopher（Chris）Giancarlo也籲考慮發行「數位美元」，有助於進一步鞏固美元霸權地位，並與全球最大上市諮詢公司埃森哲合作，啟動數位美元研究，討論數位美元的潛在優勢。

各國政府自臉書Libra發表後，央行發行數位貨幣環境成熟，更是各國央行間爭相研究的主流趨勢，對法定數位貨幣不再顧慮於其隱憂而排斥，反而更加積極研究其可行性及優點，以克服其所憂慮的潛在問題。

(時報資訊)