武漢肺炎持續延燒，站在第一線的中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中努力有目共睹，日前在記者會上因情緒激動落下男兒淚的畫面，更讓許多人不捨！有網友認為，陳時中很可能以黑馬之姿成為下任閣揆。

武漢肺炎全球蔓延，台灣防疫如臨大敵，各單位不敢輕忽。日前首批武漢台商包機返台，其中一人確診武漢肺炎。指揮官陳時中在宣布確診當下落淚，並表示確診讓人難過，但盡最大努力幫助台商恢復健康，正是帶他們回台的意義。這一幕也不禁讓許多國人感到不捨！

網友YenFuOne在PTT發文指出，本來看好桃園市長鄭文燦以及外交部長吳釗燮，但中央疫情指揮官陳時中好評不絕，「說不定下任閣揆會出現強而有力的黑馬」。

此外，臉書粉絲專頁「聲量看政治」也提及，昨滿載上千台灣乘客的寶瓶星號郵輪回到基隆港後，陳時中親自帶隊登船檢疫，並親自透過郵輪內部廣播系統向乘船遊客喊話「歡迎回到台灣」。陳時中的即時聲量，從中午12點的66225點，衝上2260694點。部長親率檢疫團隊登船的舉動，讓其聲量垂直攀升34.1倍。該粉專認為，聲量數據顯示出，民眾對陳時中的表現有目共睹。

(中時電子報)