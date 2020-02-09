女子阿惠（化名）去年4月跟朋友唱歌喝酒喝茫，無法行走，黃姓男友人看到阿惠身材好、胸部又大，假意攙扶她下樓梯，實則藉機摸乳揩油，阿惠的胸部被蹭到驚醒，報警處理，台北地院日前依違反性騷擾防治法判黃拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。

法院審理，這起「假扶友真扶奶」的騷擾案件，發生在去年4月8日凌晨3點許，阿惠跟黃男等人在台北一間知名KTV唱歌，喝到泥醉無法行走，結帳時仍處於茫然狀態，黃男自動當起護花使者，上前攙扶她走路，其實是想多摸幾下阿惠的豪乳。

檢警調閱監視器，發現黃男心懷不軌，攙扶時從阿惠身後伸出右手，穿過她腋下搓揉右乳，搭電梯摸、穿過大廳摸、連走路也摸，阿惠被搓醒，趕緊閃躲，黃男仍不斷揉摸，還向下摸到腰部。

阿惠當場被驚醒後，決定報警處理，，向店家翻拍45張監視器照片給黃男看，他才承認伸鹹豬手，向阿惠道歉，希望獲得原諒。

台北地院認為，雖然黃男承認犯行，態度尚可，希望用金錢賠償阿惠受創的心，但阿惠的心靈遭到創傷，胸部也被摸到紅腫，拒絕和解，考量黃男仍是大學生，判拘40日。

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(中時電子報)