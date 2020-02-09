擁有139萬訂閱人數的知名YouTuber「黃氏兄弟」，除了跨界發行《有你的旅程》寫真書外，更出了單曲《專家模式》，觀看數量目前已突破36萬次，展現高人氣。不過人紅是非多，日前有網友爆料成員哲哲，在IG限時動態上分享粉絲幫他整理的「衝流量方法」，其中甚至教學「播放完後需刪除歴史紀錄，再繼續重新整理繼續觀看」，讓網友直批是「下流的手段」。

哲哲分享「小編」整理的衝流量教學，其中列出「手機版刷的話就不要開無痕模式」、「播放完後需刪除歴史紀錄再繼續重新整理繼續觀看」等方法，特別叮嚀粉絲別用APP聽歌，「一定要打開網頁版的才不會只算一次觀看數」，而哲哲分享後也提醒「不會讓你多聽沒有意義，當然喜歡這首歌最重要」。

不過發文卻讓網友質疑「直接叫他的粉絲去刷觀看次數，只有我覺得很誇張嗎？就這樣衝高觀看次數，但是完全不是因為唱歌好聽，有夠下流的手段」，網友更指：「之前也叫粉絲去刷觀看次數，來讓瑋瑋的歌能進KTV，結果都是一堆未成年的小孩，去花父母的錢刷排行榜，之前還覺得沒什麼，但是現在想想覺得有夠反感。」

有網友在網路上爆料哲哲分享刷榜教學。（翻攝自網路）

該發文引發熱議，有網友認為「分享刷觀看資訊這沒什麼，也是有觀眾一直在問，想要幫他們衝觀看，但不得其門而入，我覺得就多一個資訊，真的也沒什麼大不了的」，也有網友直言「粉絲要刷榜是他們的事，公開叫人刷就難看了」，兩邊砲火猛烈。

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(中時電子報)