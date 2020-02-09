武漢封城後，街道一片死寂。（美聯社）

武漢肺炎疫情持續擴散，生產基地重押大陸的業者面臨考驗。財信傳媒董事長謝金河提到，早年他旗下雜誌沒有廣告，台玻經常慷慨贊助刊登廣告，當年公司股價衝上188元，如今掉到個位數，凸顯這些年經營陷入泥沼。

謝金河在臉書貼文表示，肺炎疫情導致中港台三地股市受到的撞擊最大，其中以觀光旅遊、餐飲等產業受創最深，如85度C、王品、雄獅旅遊股價都創上市以來新低。

此外，電子和傳統產業同樣被拖累。他指出，這30年來，台玻一直是大家印象深刻的績優股，也是台灣玻璃業霸主，從不向銀行借錢，且穩定配股、配息，是投資人喜歡的長期投資股。在台股12682點的時代，台玻一度漲到188元。

謝金河透露，早年他旗下的雜誌沒有廣告，台玻經常慷慨贊助，幫忙在雜誌上刊登廣告，堪稱是恩人。

「1992年，台玻投資重心轉向大陸，尤其在淮安的實聯化工，單是實收資本額就高達248.32億元。台玻深耕大陸，也培養出像福耀玻璃、信義玻璃這種具有企圖心的企業，而台玻在台灣的投資與技術升級不足，如今經營陷入泥沼，這幾年經常陷入虧損。」

他還舉了另一家公司冠軍，1992年股票上市，股價衝上156元，後來陶瓷產業逐漸西移，去年前3季虧損4.467億，冠軍的股價剩下6元。

謝金河認為，過去30年，台商只要把設備搬到大陸就可以賺到容易錢，未來技術升級才是競爭力的重點，台玻與冠軍的歷程，可以給企業管理的個案研究留下很好的教材。

(中時電子報)