武漢肺炎持續升溫，如何避免國內爆發社區感染及提供足夠的防疫物資，是當前政府面臨的重要課題，但除此之外，內政部前部長李鴻源提醒，媒體是防疫指揮官面對最大的挑戰，偏頗報導甚至錯誤的訊息，會給指揮官帶來龐大的壓力，甚至做出錯誤的決策，希望媒體能自制。

李鴻源指出，從颱風、地震，到這次的武漢肺炎，雖然災害的，型態不同，但運作邏輯大同小異，全是複合式災害，都跨了許多不同的部會及專業。

他表示，以此次武漢肺炎為例，當武漢爆發類似SARS 的疫情，又臨近過年的春運及台商返鄉潮，就必須根據過去台灣經歷SARS風暴的經驗，預判台灣將無法倖免，何時疫情會傳至台灣？會有多少人感染？分析幾種可能的情境，再決定用哪一種情境做準備工作。同時隨著疫情的演變，隨時檢討修正方䅁。

李鴻源特別提醒，在最近這一段時間，已經有很多學校校長反應，學校沒有儲備酒精、口罩，沒有專業知識，更沒有足夠的醫護人力支援。面對開學在即，學校準備好了嗎？若是還沒有，由那個單位協助學校做好準備？

李鴻源警告，防疫指揮官現面臨的一個更大挑戰就是媒體，媒體的偏頗報導甚至錯誤的訊息，會給指揮官帶來龐大的壓力，甚至做出錯誤的決策。過去在防颱應變時，我們會定期發佈官方資訊，並隨時注意媒體報導的正確性，如有不正確隨時要求更正，以免造成公務員的壓力及民眾恐慌。以日本為例，重大災變時只有NHK可以對外發佈官方資訊。這點提醒政府注意，並拜託媒體自制。

(中時電子報)