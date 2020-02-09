新冠肺炎痊癒後是否具有傳染性？大陸央視9日報導，大陸中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，根據研究結果推斷，新冠肺炎痊癒後的病患體內至少6個月內有抗體，「我覺得病人這6個月以內不會再得此病。」

童朝暉指出，一般兩次核酸檢測都為陰性，且肺部病變吸收較好的新冠肺炎病患才會出院。SARS病毒與新冠肺炎是85％的同源，抗擊非典時測的抗體，能在體內持續6個月。「根據這種研究結果推斷，病人體內至少在6個月是有抗體的，我覺得病人這6個月以內不會再得此病。」

(旺報 )