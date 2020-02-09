His name is @FredVanVleet and he's a baller pic.twitter.com/0TVIEURDHb — Toronto Raptors (@Raptors) February 9, 2020

儘管少了羅瑞、馬克蓋索及鮑威爾3名主力，又面臨連兩天出賽的體能考驗，暴龍9日仍然靠著席亞卡最後關頭的兩罰中1，驚險以119比118氣走作客的籃網，豪奪隊史新高14連勝，目前39勝14敗，穩居東區第2，仍落後公鹿6.5場勝差。

就算連兩天出賽，暴龍一開賽就展現旺盛求勝欲望，席亞卡、范維利特、泰倫斯戴維斯等人攜手開火，幫助暴龍打完上半場，就取得66比54領先，可是同樣少了厄文助陣的籃網，下半場隨即開始反撲，更打到最後關頭，縮小差距到3分。

甚至來到讀秒階段，籃網靠著利佛特連進兩球，把比數追成118比118平手，幸好席亞卡最後22秒站上罰球線兩罰中1，籃網也沒喊暫停佈署最後一擊，利佛特最後1秒中距離不進，喬哈里斯雖想補籃也沒投進，拱手把勝利讓給暴龍。

暴龍3人得分破20，范維利特攻下全隊最高29分，席亞卡與最近表現突出的菜鳥後衛泰倫斯戴維斯各有20分，麥特湯瑪斯也有15分，伊巴卡12分、6籃板；籃網以利佛特37分最高，丁維迪也有21分、11助攻與6籃板，普林斯17分。

(中時 )