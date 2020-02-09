力阻新冠肺炎 海口網約車暫停營運 12:012020/02/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎來勢洶洶，大陸各地全面戒備應戰。（本報資料照片／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續，根據海口網報導引述海口交通管理部門指出，據海南省啟動突發公共衛生事件I級回應的部署和海南省、海口市新冠肺炎疫情防控工作有關會議精神，為做好疫情防控工作，確保群眾生命安全和身體健康，決定自2020年2月9日0時起暫停海口地區的網約預約計程車營運，具體恢復營運時間將另行通知。 (旺報 ) #海口 #營運 #疫情 #肺炎 #海南省 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 武漢肺炎源頭是「吃蝙蝠」？黃安曝生吃後驚人下場 11:092020/02/05 娛樂 梁家輝舊愛搭鑽石公主號！同船確診肺炎患者吐健康狀態 15:282020/02/05 娛樂 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 怕了肺炎 中巡賽資格賽換地點 17:012020/02/05 體育 陸國家衛健委：新型肺炎出院標準 全國統一 17:142020/02/05 兩岸 祈求防疫平安 北港朝天宮信眾不減反增 18:142020/02/05 社會 傳播速度快 武漢肺炎恐全球大流行 20:002020/02/05 生活 託武漢肺炎之「福」，印尼恐怖市場放蝙蝠一馬 20:262020/02/05 國際 兩岸熱門新聞 直擊「空城」深圳 網驚：從未見過如此場景 - 兩岸 武漢肺炎吹哨者李文亮遺言 「活著真好、可我走了」 - 兩岸 武漢風暴》再一城！ 深圳深夜宣布實施「封閉式管理」 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情升溫 陸一級城市 廣州「宣布半封城」！ - 兩岸 陸專家：新冠肺炎癒後6個月內不會再得 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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