大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續，根據海口網報導引述海口交通管理部門指出，據海南省啟動突發公共衛生事件I級回應的部署和海南省、海口市新冠肺炎疫情防控工作有關會議精神，為做好疫情防控工作，確保群眾生命安全和身體健康，決定自2020年2月9日0時起暫停海口地區的網約預約計程車營運，具體恢復營運時間將另行通知。

(旺報 )