高雄市鹽埕警分局建國四路派出所警員林鴻慶，酒後騎車卻拒測、拒簽，還趁機落跑，事後又亂扯是天氣太冷吃薑母鴨，謊言被戳破後才承認酒駕，除自己至少被記1支大過及調離現職，還連累直屬主管陳姓所長也被調整為內勤職務。

據了解，本月4日林男凌晨與友人到高雄市鳳山區文中街薑母鴨店用餐飲酒，凌晨近3時，「靠勢」自己是警察，竟然酒後騎機車載友人離去，文山派出所警網在褒揚東街發現其後座友人未戴安全帽，攔車盤查，林喊「學長」想套交情，表明自己是條子，希望能網開一面。

但警網不買帳，林則拒絕警方酒測，警方開出18萬元罰單後，林當場也拒簽，僵持1個多小時後，林員藉故打電話找救兵，結果竟棄車與友人「落跑」。

隨後，鳳山警方也通報鹽埕分局，表示林男未在罰單簽名，將寄掛號給他簽收。鹽埕分局得知後，通知林男接受調查，林男否認喝酒，辯稱吃薑母鴨，警方調閱監視器及過濾密錄器，戳破林員謊言，他才承認有喝啤酒。

警方表示，林員知法犯法，酒駕拒測、拒簽又落跑，明顯規避責任，將加強員警教育。高雄市警局至少對林鴻慶記1支大過，調往林園分局，另認定陳姓所長督導不周，調整至仁武分局內勤。

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(中時電子報)