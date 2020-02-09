武漢肺炎疫情延燒，新北市教育局防疫應變小組9日宣布，領有中華民國身分證的新北市民，家裡有原在陸港澳就學高中職以下的子女，若因防疫關係需轉換就學環境，教育局將協助以先安置、後補件的方式確保就學權益。

新北市教育局長張明文表示，從陸港澳回台就讀的本國人士子女，原先須經過陸港澳學歷採認，才能銜接台灣教育體系，但因應武漢肺炎嚴峻情勢，新北市採取「先安置，後補件」的方式，協助原在陸港澳就讀學生能銜接高中職、國中小教育，讓孩子的學習不中斷。

教育局表示，只要家長領有中華民國身分證且設籍新北市，學生只要確實依中央流行疫情指揮中心的規定完成居家檢疫14日，並確認無感染武漢肺炎疑慮者，即可申請就讀對應學區內學校；若無中港澳學歷證明，可先到學校註冊組辦理切結轉入就讀，其他學歷證件可後補處理。

如經學校評估孩子不諳國字，有實施華語補救教學需求，也可由就讀學校向教育局提出申請，以協助學生及早適應學校生活。

(中時 )