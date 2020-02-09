大陸國家郵政局8日召開部分快遞企業專題電話會議，向中通、圓通、申通、韻達、百世、德邦和蘇寧等7家快遞企業主要負責人部署疫情防控和恢復生產工作。據《北京青年報》引述大陸國家郵政局表示，計畫在本月中旬，快遞業生產要恢復到正常產能的4成以上；下旬則據疫情變化和形勢發展，繼續提高產能比重。

大陸國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝表示，郵政管理部門將積極支持企業有序恢復生產，協調相關部門推出政策，解決車輛通行、快遞員進社區投遞智慧快件箱等問題。

(旺報 )