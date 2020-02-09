陸郵政局：中旬快遞生產計畫恢復4成以上 11:572020/02/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎影響大陸許多領域。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家郵政局8日召開部分快遞企業專題電話會議，向中通、圓通、申通、韻達、百世、德邦和蘇寧等7家快遞企業主要負責人部署疫情防控和恢復生產工作。據《北京青年報》引述大陸國家郵政局表示，計畫在本月中旬，快遞業生產要恢復到正常產能的4成以上；下旬則據疫情變化和形勢發展，繼續提高產能比重。 大陸國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝表示，郵政管理部門將積極支持企業有序恢復生產，協調相關部門推出政策，解決車輛通行、快遞員進社區投遞智慧快件箱等問題。 (旺報 ) #快遞 #生產 #郵政局 #大陸 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 最大生產基地在武漢 聯想：短期內恐生產滯後 04:102020/02/05 全球財經 外媒：港府擬要求大陸入境人士居家隔離14天 17:192020/02/05 兩岸 陸委會調高大陸旅遊警示至「紅色」 17:202020/02/05 兩岸 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區累計死亡破800人 超越全球SARS人數 00:242020/02/06 生活 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 美華人快遞公司推滿口罩消毒液 全銷往大陸 15:302020/02/06 財經 政府2億買機台 廠商幫產500萬片免費送 19:502020/02/06 生活 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 才揚言「放棄台灣國籍」挨轟 女星：要死在大陸老人院 12:152020/02/07 娛樂 貿協搭橋 挖掘臺日供應鏈新商機 04:102020/02/08 企業經營 兩岸熱門新聞 直擊「空城」深圳 網驚：從未見過如此場景 - 兩岸 武漢肺炎吹哨者李文亮遺言 「活著真好、可我走了」 - 兩岸 武漢風暴》再一城！ 深圳深夜宣布實施「封閉式管理」 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情升溫 陸一級城市 廣州「宣布半封城」！ - 兩岸 陸專家：新冠肺炎癒後6個月內不會再得 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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