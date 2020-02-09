因應武漢肺炎，日本政府宣布，禁止中國湖北省人員入境日本國內；不過還是有人鑽漏洞、僥倖闖關，一名大陸網友「vincecici」8日發文表示，自己雖然護照出生地是湖北，但簽發地在廣東，經過種種不確定和擔憂後，終於通過日本海關入境。貼文一出引起日本人不滿，怒吼政府應該全面禁止大陸人入境。

網友Vincecici在貼文中指出，作為武漢人近期來日本東京參展，但護照出生地是湖北，簽發地是廣東，經過種種不確定和擔憂後，終於通過日本海關，進入日本境內，「所以大家不用擔心，此次日本人對於中國態度為友好，僅僅禁止簽發地是湖北的護照進入日本，出生地是否為湖北不受影響。」

Vincecici詳細解析，通過海關前會有一個湖北簽證特殊通道，是請持有湖北簽發簽證的人員報備通道，由於自己是廣東簽發的簽證，所以不用走特殊通道，直接去排隊通關就好，「通關時會給一張紙，上面有兩個問題，問你是否14天內去過湖北，反正都答沒有（いいえ）就好了。」

貼文一出先在大陸網上引起討論，許多大陸網友痛批，這個行為無疑是把日本政府的善意和信任當作漏洞，甚至造成其他人效法，使得疫情一而再、再而三擴散。之後戰火延燒到日本網站，日本網友怒了，將截圖給警方、政府機關以及首相安倍晉三的推特，要政府重視此事，除了將該名網友抓起來，同時禁止大陸人入境日本。

眼看風波越鬧越大，Vincecici刪除貼文後解釋，已經2個月沒有去過武漢，因為一家人都定居在深圳，且身體相當健康，沒有感冒、發燒以及咳嗽，因此入境是完全合法合理，未隱瞞任何信息；他強調，如果日本警方要對他採取行動，自己絕對經得起考驗，唯一有錯的地方就是教導大家，針對是否去過湖北這項答「不是」，不周之處向大家致歉。

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(中時電子報)