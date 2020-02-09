針對近日有社群群組傳播台南市某診所及某醫學中心有武漢肺炎確診個案資訊，網路不少人轉傳相關訊息，台南市衛生局今天呼籲，疫情以中央疫情指揮中心發布訊息為準，民眾不要猜測或發散訊息，以免觸法。

武漢肺炎截目前台灣累計17例確診個案，1名已康復出院，因應疫情升溫，目前武漢肺炎防治以防範境外移入個案為主，8日晚間，寶瓶星號郵輪經檢疫人員登船檢疫採檢結果均為陰性，因此所有旅客皆離船辦理入境，要居家自主健康管理14天；入境旅客如有發燒或呼吸道等症狀，且旅遊史或接觸史符合通報通條件者，請聯絡防疫專線1922，會安排醫院就醫檢查。

台南市政府衛生局表示，網路傳某醫學中心收治東區確診個案，其個資、旅遊史及內容的消息；另某診所有民眾身體不適，撥打119協請消防局轉送醫院觀察，係本市消防局因應武漢肺炎疫情，基於安全考量，提升個人防護裝備(PPE)，救護時穿戴全身式防護衣，這是指揮中心前置討論的作業流程，請民眾勿有不當聯想、散播錯誤訊息，造成市民恐慌！

另針對成大醫學中心管制部分出入口與部分停車場，係該院防疫應變規畫，民眾接獲來源不明或無法證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款，一旦查獲，將依法送辦。若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922或台南市衛生局防疫專線(06-2880180）諮詢。

(中時 )