正在訪美的準副總統賴清德，今（9）日上午結束訪美行程前的最後一天，在臉書發文表示，雖然人在美國，但心繫著台灣疫情發展，在美國遇到的友人也都對武漢肺炎疫情表達高度關心，同時感謝防疫人員不眠不休地守護台灣。

賴清德發文提到，台灣的防疫人員正在前線為國人努力中，昨天衛福部長陳時中更親自率隊登上寶瓶星號郵輪，短短幾個鐘頭就完成128名乘客檢疫作業，而結果是好消息，展現了台灣醫衛行政高效率，是台灣的驕傲和實力，「感謝所有第一線防疫人員，不眠不休地為台灣人民健康把關，辛苦了，謝謝您們」。

賴清德這趟訪美行程，除了在「國家祈禱早餐會」與美國總統川普同場外，還有見到共和黨、民主黨籍參議院議員，另外更拜會美國務院高層官員，以及與華府智庫學者閉門會談，雖然賴清德表示私下談話內容不能公開，不過前美國在台協會理事主席卜睿哲受訪時提出，認為蔡英文與賴清德會在政策上同步調，顯然對於台灣與美方交流的政情發展感到樂觀。

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(中時電子報)