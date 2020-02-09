根據美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查報告顯示，湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩所搭乘的直升機，原本只差30公尺就可衝出雲層，但直升機飛行員索巴亞並未選擇繼續爬升，而是直接急速下降，才會造成這次9人罹難的不幸意外。

在上月27日意外發生當時，索巴亞曾經告訴空中交通管制人員，他正努力爬升，且駕駛到701公尺的高度，距離衝出雲層只剩30公尺，他卻沒有繼續爬升，而是在這個高度，以超過時速290公里的速度撞上山坡，才會釀成這次墜機意外。

索巴亞堪稱經驗老道的飛行員，飛行時數超過8200小時，除了擔任布萊恩的飛行員，也曾當過快艇球星里歐納德、卡戴珊家族小妹詹娜等飛行員，且在飛行過程當中，他都沒有報告過任何機件問題，也跟空中交通管制人員交談時很平靜。

那麼問題出在哪裡呢？過去也常載布萊恩飛到史坦普中心打球的飛行員迪茲表示，他曾聽索巴亞透露，儘管取得了飛行認證，索巴亞自己卻從來沒有碰過在雲層當中飛行的經驗，或許這也說明為何意外發生當下，索巴亞竟會如此驚慌！

(中時 )