本周事業運前三名:

1.狗

工作:本周運勢好兆頭，為第一名。老闆主管欣賞你的企劃案，有機會嶄露智慧及行動力，好好把握機會。

1.猴

工作:本周運勢大翻身，氣勢驚人，同為第一名。要把握天賜機緣，年底到來的貴人緣，加強展現才華。

2.龍

工作:本周運勢亮眼，為第二名。喜歡工作的你終於感覺上班衝業務，拚業績比在家中做電商業務來得有成就感。

2.羊

工作:本周運勢耀眼，展現信心，同為第二名。新的一年新的形象，專業之餘更要讓客戶感受不同，取得更強大的信任。

3.牛

工作:本周運勢上升，為第三名。 儘管市場暫時混亂，但是你的多年資歷及口碑，讓你一開始工作就信心滿滿，順風順水。

3.虎

工作:本周運勢總算抬頭，同為第三名。工作上有好的兆頭，應該先給自己機會試試，不要拒絕，才能更上一層樓。

(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.猴

財運:正財，偏財運勢都強大。工作繁忙，雖然收入增多，但是相對花出去的錢也多，要控制一下。

2.狗

財運:本周偏財運直線上升，你的賺錢頭腦告訴你，每個月都要達到目標，上個月沒賺到的錢，這個月補回來了。

3.羊

財運:正財多於偏財的一個月。忙碌工作更具有存錢理財的頭腦。很快你又想動腦筋怎麼投資了。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.雞

愛情:愛情運甜蜜的一週。因為工作分離，加上環境因素，本周小倆口終於能開心的相聚在一起，度個小假。

1.虎

愛情:未婚者愛情運不錯的一周，喜歡是一種抉擇，既然選擇了你喜歡的人，就算天涯海角，你都不會變心，堅守這愛的諾言。

2.狗

愛情:單身者男性愛情運不錯，即使容易與異性擦出火花的你，決定好好思考一下，真正生活的對象，而非只是戀愛的伴侶。

3.兔

愛情:未婚男性本周人際關係躍升，有機會獲得異性朋友的親睞，路遙知馬力，不要太急著變成男女朋友關係。

3.豬

愛情:愛情運高升，和女友走過三載年頭，今年經歷了許多大事，終於想開了，愛要及時，把握當下，每分鐘都要珍惜。

(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.兔

健康:健康運不錯。過年期間的各種養胖計畫，一上班之後你瘋狂上健身房，希望能盡快調整好身形與體重。

2.猴

健康:本周身體健康運不錯，樂觀的心情，不懶惰的身體，冬天勤泡澡，保持最佳的身體狀態，就是最好的財富。

3.雞

健康:本周身體狀況不錯，繼續保持。你的運動精神可以感染全家，一起愛上流汗運動，精神煥發的狀態。

3.馬

健康:積極運動的一周，尤其是針對肺部呼吸擴展運動，散步變成跑步，沖澡變成泡澡，就是要鍛鍊強健體力。

(中時 )