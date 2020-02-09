坤達2017年底和柯佳嬿登記結婚，隔年9月補辦婚宴，夫妻倆婚後越愛越甜蜜，上個月還公開「老公視角」，在IG祝福老婆生日快樂。不過近日卻被網友發現，他和《木曜4超玩》主持夥伴溫妮有不少肢體接觸，打鬧嘻笑的互動，讓部分忠實觀眾忍不住大喊「母湯哦」。

一名網友近日在「Dcard」以「木曜四坤達溫妮」為標題發文表示，表示自己看了尾牙、巧克力篇，「坤達跟佳嬿姊應該還不錯啦，前陣子坤達才祝老婆生日快樂，但感覺溫妮好像黏坤達有點太緊了，兩人舉手投足間也有點不一般，好像太多了。」原PO直言會上網發言，是發現另外兩名女班底泱泱、阿部瑪利亞都沒有這種狀況，「希望該有的距離要有」。

許多網友見到發文也舉例，溫妮在「尾牙篇」頭靠在坤達肩上、「巧克力篇」進入工廠前拉男方衣角，坤達回壓溫妮的頭等互動都應當避嫌，不過也有不少觀眾幫忙緩頰「反倒覺得她（溫妮）很像他小孩」、「達哥，別欺負溫妮啦」、「一直覺得坤達是把溫溫當成親妹妹而已」。

網友認為溫妮與坤達太多肢體接觸。

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(中時電子報)