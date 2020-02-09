蔡政府防疫政策近期一變再變，從一月底閣揆蘇貞昌呼籲民眾出門要戴口罩，2月初又急轉彎改口呼籲民眾少戴口罩，讓許多民眾不知所措。許多綠委甚至開嗆高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲唱反調。對此，台北市議員羅智強就拿一張圖回嗆817。

羅智強臉書上傳一張圖，嘲諷部分批評的民進黨立委。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

中視新聞

原來，蘇貞昌在過年前1月21日到24日曾在臉書大肆呼籲民眾「對抗武漢肺炎」，保持鎮定，然後鼓勵「戴口罩」、勤洗手，並強調外科口罩數量有4500萬只「絕對夠」。但年30日後卻髮夾彎大改口，呼籲民眾「不必戴口罩」，肺炎疫情不斷升溫，政府卻帶頭鼓勵要民眾不戴，轉彎速度之快，令人嘖嘖稱奇。

而為護航蔡政府髮夾彎的防疫政策，更讓多數民眾大感錯愕，《中視》就隨機街訪了路上民眾，民眾坦言，政府防疫對於戴不戴口罩立場都拿不準，他「感到無所適從」。民進黨立委林楚茵則開始全力在網路上護航「大轉彎政策」，開嗆韓國瑜和柯文哲「不要一直戴口罩」！

柯文哲則忍不住譏諷回嗆，他自己就是醫師，對於林楚茵打「口罩」，感嘆有點「神經病」，更打臉回嗆「林自己臉書也戴口罩」。

對此，羅智強今(9日)也在臉書以一張圖回嗆817們(蔡英文連任的得票數)，「說要戴口罩的是你(蘇)，説不要戴口罩的也是你，在這美好的817年代，不趕快去申請一張民進黨黨證，恐怕真的是活不下去了」。

(中時電子報)