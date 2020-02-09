23歲日本女模山崎亞美，擁有甜美笑容和高挑身材，擔任NTV電視台周六早晨天氣預報主持人5年，收視居高不下，讓她人氣暴漲，近日，她首度替雜誌拍攝寫真，有別以往氣質形象，展現性感一面。
山崎亞美外型甜美，還有一雙逆天長腿，近日她難得解放，穿上透視襯衫露黑Bra和小褲褲，微露酥胸展現性感一面，另外，她穿上居家衣，坐在窗前或躺床上，露出筆直美腿，最後更變成豔麗風格，轉身洩渾圓美尻和屁股蛋，一個由下往上拍的邪惡視角，更讓神秘地帶若隱若現，給人無限遐想，火辣指數破表。
(中時電子報)
23歲日本女模山崎亞美，擁有甜美笑容和高挑身材，擔任NTV電視台周六早晨天氣預報主持人5年，收視居高不下，讓她人氣暴漲，近日，她首度替雜誌拍攝寫真，有別以往氣質形象，展現性感一面。
山崎亞美外型甜美，還有一雙逆天長腿，近日她難得解放，穿上透視襯衫露黑Bra和小褲褲，微露酥胸展現性感一面，另外，她穿上居家衣，坐在窗前或躺床上，露出筆直美腿，最後更變成豔麗風格，轉身洩渾圓美尻和屁股蛋，一個由下往上拍的邪惡視角，更讓神秘地帶若隱若現，給人無限遐想，火辣指數破表。
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