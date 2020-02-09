武漢肺炎病毒傳染途徑又新增「氣溶膠傳播」，大陸專家首度證實，患者飛沫混在空氣中，形成氣溶膠，吸入後將導致感染，台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗今表示，學術上根本沒有氣溶膠的說法，這就是空氣傳播，只是大陸不敢講。

上海市衛健委專家昨天指出，新型冠狀病毒肺炎傳播途徑已確定有三種，包括直接傳播、接觸傳播，以及新確認的氣溶膠傳播，其中氣溶膠傳播是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，吸入後導致感染；賴秀穗表示，以武漢肺炎在大陸的傳染速度，根本就是空氣傳播造成，只是官方不敢講，用了一個學術上從沒有的氣溶膠來搪塞。

賴秀穗說，以台灣最近確診的一家三口為例，這3個人僅在香港轉機，然後飛義大利，雖然觸摸到遭患者污染物品而感染的可能性存在，但機率低，反而是空氣傳染的風險相對要高。

賴秀穗估計，以空氣傳播的速度和範圍，武漢肺炎至少將造成全大陸好幾百萬人罹病，絕非現在的3萬7千多人，死亡率以大陸所說的2%計算，至少會有數10萬人喪命。

他表示，大陸釋出「氣溶膠傳播」的說法，其實就已經在為空氣傳染預警，就像疫情剛開始的時候，大陸官方先說不會傳人，之後改口說低效率的人傳人，直到權威學者鍾南山斷言就是人傳人後，官方說法才又調整，顯示整個大陸對疫情訊息還是極端保守、不透明。

(中時電子報)