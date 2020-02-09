新北市一名蕭姓男子不滿樓上朱姓住戶在住處製造聲響，多次登門理論「你這樣三更半夜拼拼砰砰」、「隨時是在給我砰怎樣」未獲回應，蕭男竟然持榔頭站在電梯門等候，見朱男一邁出電梯門，隨即痛擊其頭部，當場頭破血流。高等法院認定蕭男犯傷害罪無誤並維持原判有期徒刑一年半。

判決書指出，蕭男住在6樓，朱男住7樓，但蕭認為朱男經常製造噪音，讓他很煩躁，多次上樓大聲嗆聲「你這樣三更半夜拼拼砰砰」、「隨時是在給我砰怎樣」、「被你吵起來，我要來找你，來按電鈴，你敢出門」，但朱男認為自己只是依照平常作息起居，未刻意製造聲響。

去年3月，蕭男竟然拿著榔頭、身藏小刀，站在電梯門口等朱男回家，見電梯門打開後，朱男走出來，竟拿榔頭猛力痛敲他的頭部，大叫「我忍你好幾年了，自從你搬來一直吵我，我不忍了」。

朱男就醫後診斷為頭部外傷合併頭皮撕裂傷，經縫合後即出院，而蕭男被警方逮到後，辯稱一時氣憤而傷人，一審被新北地院判有期徒刑一年半。

高等法院認為，蕭男僅因噪音問題，竟在電梯口等候，持榔頭揮擊朱男頭部致傷，至今未達成和解或賠償損失，考量犯罪動機及朱男傷勢與恢復情形，評議後認定原審量刑無誤，蕭男不得上訴，但檢察官得上訴。

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(中時電子報)