武漢肺炎疫情持續升溫，全球掀起搶購口罩亂象，為遏止國人搶購、囤積口罩的風潮，行政院長蘇貞昌拍板定案，從2月6日開始實施「實名制」。全國公務人員協會榮譽理事長李來希稍早表示，他從書堆文件中發現五枚醫用口罩，如獲至寶，他說原本不值錢的物品如今卻能帶來如此的喜悅，「不得不佩服民進黨政權的德政」。

6日起購買口罩將採實名制，民眾必須要到全國6000多家健保特約藥局憑健保卡購買。實名制購買口罩政策上路後，民眾7天內只能購買一次口罩，最多2片，防止人頭購買戶，若需幫家人或朋友代買，每人每次僅能多拿一張健保卡代購。為分散人潮，凡身分證字號尾數為單號者，僅能在周一、三、五、日購買，身分證字號尾數為雙數者，僅能在周二、四、六、日購買。

李來希稍早在臉書指出，他一大早整理桌面雜物，書堆文件中竟然發現五枚醫用口罩，如獲至寶，喜出望外。他感嘆表示，原本不值錢的物品如今卻能帶來如此的喜悅，「不得不佩服民進黨政權的德政，大清早就能有這樣的小確幸？」他諷刺表示，按民進黨的標準，他可以半個月不用跟著老人家排隊買口罩了？並寫下「呵呵呵呵」。

(中時電子報)