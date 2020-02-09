麗星郵輪寶瓶星號1738名遊客8日歷經8小時的檢疫過程，防疫人員採檢的128人均陰性反應，全船遊客可如願返家，而寶瓶星號也將在9日中午12時離開基隆港，並暫時停泊在基隆外港，至於未來去向與下一站停泊的港口，尚未決定，不過麗星郵輪表示，仍希望停泊在基隆港為主。

基隆港務分公司表示，寶瓶星號9日中午將駛離基隆港，但因為其他港口可能會有所顧慮，所以將暫時停在基隆外港，船公司也正在想未來停泊港口，另外船上還有700多名船員，由於他們身體健康狀況亦無大礙，所以會在船上做保養與大消毒，船員何去何從由船公司安排決定。

至於船上廢棄物及排泄物如何處理，基隆港務分公司指出，因為遊客身體健康狀況都正常，生活廢棄物仍會由港區的廠商業者來做收取處理，排泄物則因船公司有何其他業者簽約，由簽約的業者處理。

麗星郵輪表示，寶瓶星號預計中午駛離基隆港，但下一站往哪還沒確定，目前尚在研議中，但希望解除禁令後，仍以重返停泊基隆港為主；至於禁令期間，若有購買旅程的消費者可免費取消，也可以更換未來航次，而相同的行程與艙房則不會加收旺季差價。

(中時 )