康寧大學再度被踢爆，106學年時透過仲介公司招收27位學生讀台南校區的企管系進修學士班，學費依74比26來拆帳，已違反規定。康寧大學今天證實確有其事，但早就已經處理，現在學校跟這家仲介公司「毫無瓜葛」，相關學生也都已經離開。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，國內面臨少子化問題，許多私立大專院校為了生存下去不擇手段，甚至將整個招生業務外包給仲介公司，連老師鐘點費都由仲介公司來付，實在走偏了。

尤榮輝說，康寧大學去年爆出斯里蘭卡外籍生非法打工案、教育學分班學生未經合法招生程序直接轉為學位生，現在再度被揭露，他們在106學年時透過仲介公司在國內招了27位學生讀台南校區企管系進修學士班，所收到的學費，74％給仲介公司、26％的給學校，合約執行期間為2017年9月16日至2021年7月31日，為期4年。

尤榮輝表示，康寧大學前科累累，但教育部只是給予減招及扣減獎補助款，「對他們根本不痛不癢」。他建議教育部針對康寧大學的董事會及校長進行裁罰，並請檢調持續調查這家學校，以讓它可以回到正軌辦學。

康寧大學主秘閻亢宗回應，過去確實發生過找仲介來招生這件事，但那是以前校長所做的決定，之後學校跟這家仲介公司已仲止關係，現在彼此毫無瓜葛；而且，當初招到的那些學生，都已經離開學校。

「當時發生這種事，我們覺得很遺憾。」閻亢宗說，康寧大學發生醫連串的事情後，被教育部盯得很緊，學校現在一切都照規定行事，不可能再有違失情形。

依據規定，大專院校必須自行辦理招生及教學事務，不得委由仲介公司處理。教育部表示，初步認定康寧大學之前確實透過仲介公司招生，如進一步獲得確認，將扣減獎補助款及招生名額，及追究相關人員責任。

(中時 )