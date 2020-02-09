國立故宮博物院為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，強化各項防疫及相關整備作業，執行擴大環境消毒及調度人力需要，北部院區自2月14日至3月31日，取消每日及週末延長開館時間，並於每週一休館一日，調整後的開放時間為：週二至週日09:00～17:00；南部院區開放時間維持不變，後續並視疫情機動調整。

(中時電子報)