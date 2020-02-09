故宮北院防疫 14日起縮短開放時間 11:592020/02/09 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因應武漢肺炎疫情，故宮北院14日起調整開放時間。(圖/摘自故宮官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國立故宮博物院為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，強化各項防疫及相關整備作業，執行擴大環境消毒及調度人力需要，北部院區自2月14日至3月31日，取消每日及週末延長開館時間，並於每週一休館一日，調整後的開放時間為：週二至週日09:00～17:00；南部院區開放時間維持不變，後續並視疫情機動調整。 文章來源：國立故宮博物院官網 河北隱瞞病情患者去世 密切接觸77人 台灣防疫能撐多久？網直指這關鍵問題最大 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #中國大陸 #故宮 #北院 #開放時間 #疫情 #生活 #健康 #醫療 #藝文 #展覽 #開館時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 生活熱門新聞 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 戶外呼吸就感染 陸專家證實病毒可「氣溶膠傳播」 - 生活 華航飛無錫班機有人發燒 官方急尋坐這7排的乘客 - 生活 回台看到警鈴、封條 被隔離港澳生當場哭出來 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。