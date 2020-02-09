受到武漢肺炎疫情影響，台灣農產品在年後出口大陸的市場銳減，由於現在正處高雄蜜棗及蜜風鈴蓮霧生產旺季，鳳梨也即將進入盛產期，高雄市府農業局與貿易商共同努力下，9日再裝櫃共計6公噸的蓮霧、蜜棗及木瓜銷往大陸批發市場，紓解盛產的壓力。

今天裝櫃有蓮霧370箱、蜜棗370箱及木瓜260箱，總計6公噸的高雄當季水果前往中國大陸批發市場，此外也預計於沃爾瑪及江蘇文峰超市體系上架，雖然疫情嚴峻，高雄市政府仍然努力實現讓中國大陸市場沿海各大城市消費者能有機會選擇高雄水果，為當季盛產的高雄蜜棗、蜜風鈴蓮霧與日陞木瓜。

農業局表示，2月7日也有一批高雄蓮霧、蜜棗、鳳梨及木瓜等果品共1.3公噸已空運前往香港，讓香港的民眾有機會一嚐台灣冬季水果的新鮮好滋味。

在外銷方面，除了銷售中國大陸市場之外，也積極擴展其他國家市場，包括加拿大、美國、日本、 新家坡、馬來西亞、中東與歐洲地區。在國內通路的部份，透過高雄首選電商平台持續促銷當季蜜棗、蓮霧，也上架全高雄的水果品項。並與國內大型超商通路合作上，期望能確保農民的收益。

農業局吳芳銘局長表示，中港澳是台灣重要的農業貿易出口市場，高雄所生產的鳳梨、蓮霧及木瓜皆是極具優勢的果品，不論是蜜風鈴蓮霧或是蜜棗都是中國大陸相當搶手的送禮首選，而高雄的木瓜因甜度高、風味獨特，深受中港澳民眾的喜愛。

吳芳銘強調將持續耕耘中國大陸市場，從批發市場、大型賣場到精品或超市，將高雄的各項優質水果推廣給中國大陸各城市的不同消費客群，努力為高雄農民尋找穩定可成長的外銷藍海。

(中時 )