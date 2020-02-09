元宵節8日登場，許多民眾前往平溪施放天燈時，都特別寫下祈求健康等心願，瑞芳警分局也出動百名警力維護治安及交通疏導工作，讓活動平安落幕，新北市長侯友宜8日晚間也在活動結束前，特別到指揮中心感謝市府團隊及新北市警局所有工作同仁，並表示一同為台灣祈福。

新北市警方為了維護平溪天燈現場的民眾健康，特別在入口處加派人手量測體溫，員警也到場協助維護秩序，一旦發現民眾有發燒等徵狀，隨即通報，慶幸的是，8日都未發現有類似通報。

天燈節活動時間從下午一直到晚上，加上白天周邊交通管制措施，在地瑞芳警分局也動員百名警力冒著初春細雨，以及低溫下持續維護治安以及交通疏導工作，讓夜間的天燈活動平安又順暢。

侯友宜也特別臨時安排行程，在活動結束前，親自到指揮中心感謝所有市府團隊以及新北市警局所有工作人員數日來的辛勞。侯友宜表示，感謝所有工作人員在防疫工作上準備相當充分，同時民眾也願意配合，共同面對難關，一同為台灣祈福。

(中時 )