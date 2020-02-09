高齡98歲的前總統李登輝，8日晚間因為喝牛奶嗆傷，昨晚緊急送台北榮總。主治醫師陳雲亮表示，嗆到氣管本來就是很嚴重的狀況，因此李登輝有些微肺部感染狀況，昨晚已經先給予抗生素，目前住院還不到24小時，「老人家的事情很難說」，會盡可能把病情控制住。

李登輝前年底跌倒就醫後，已鮮少出席公開活動。今年1月14日，李登輝生日前一天，剛贏得連任的蔡英文總統特別在總統府祕書長陳菊陪同下拜訪，提前為李登輝98歲生日祝壽。

前總統李登輝辦公室主任王燕軍昨晚指出，護理師晚間為李登輝量測血糖、血壓後，給予牛奶做營養補充，但因為喝太快嗆到，護理師擔心引發吸入性肺炎，建議送榮總進一步檢查，醫師建議李登輝留院觀察與檢查。

前總統李登輝主治醫師，北榮內科部心臟內科特約醫師陳雲亮表示，昨晚已經緊急先使用抗生素，因氣管嗆到是蠻嚴重的事情，不過所幸，目前李登輝意識清楚，團隊會盡最大的能力把病情控制住。

至於何時可以出院？陳雲亮表示，現在住院還不到24小時，還說不準，老人的事情很難說，但會盡最大的能力。

(中時 )