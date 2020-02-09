黑龍江省體育局9日發布消息，當地時間2月8日，2019／2020賽季短道速滑世界盃在德國德累斯頓舉行，黑龍江小將任子威以超常的滑法、驚人的體力男子1500米第一次比賽中獲得冠軍。

在男子1500米第一次半決賽中，任子威在第一組排名第二，順利過關；第三組，安凱以2分26秒575排名第一，大陸隊有兩人闖進A組決賽。宋嘉華止步於復活賽第二輪。

在A組決賽中，任子威和安凱並肩作戰。比賽開始後，任子威採取套圈戰術，出彎道後就強勢加速，將其他選手甩開了大半圈，三圈過後，安凱上升至第二位，任子威雖然有些降速，但依然處於領先。半程過後，任子威咬牙堅持，保持住優勢，安凱與兩位韓國選手展開激烈較量，努力守住內道。

最後一圈，安凱在彎道與強行超越的韓國選手李俊瑞發生碰撞，後者被判犯規，但安凱的節奏受到影響，領滑的任子威雖然體能透支嚴重，但他頂住壓力，最終以2分14秒761的成績奪得冠軍，這是大陸隊在本站比賽獲得的第一枚金牌。荷蘭選手羅伊斯以2分16秒534獲得亞軍，韓國選手金大勇以2分16秒770獲得季軍，安凱以2分17秒385獲得第五名。

(旺報 )