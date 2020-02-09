國立臺灣交響樂團（NTSO）去年與上銀科技合作「科技與藝術的對話」音樂會，但在演出前的總彩排時被發現，演出內容就是替廠商護航，打廣告時間超過20分鐘，大肆宣揚廠商經營理念及機械手臂的展示，與腳本明顯不符，被管理單位台中歌劇院裁罰10萬元，並且禁止申請場地半年。

爆料者指出，國立臺灣交響樂團（NTSO）前年就提出申請案，最初內容是歌劇，但去年10月8日又提出內容異動，變更為「科技與藝術結合」，沒想到內容著重機械手臂的展示、宣揚上銀科技的經營理念，更扯的是竟然近20分鐘都在播放公司產品影片，遭批把台中國家歌劇院當作私人場所使用。

演出後，文化部官員、歌劇院評議委員等人都是現場觀眾，看了以後全傻眼，

痛批內容商業性太高且樂曲演奏不完整，許多曲子都是選段演出，觀眾聽不出樂曲完整性與藝術呈現，節目編排和製作內容也有商業疑慮。

多名國臺交響樂團人員也說，演出時看到廠商產品影片很傻眼，有「一種音樂家被商業利用的感覺」，「在演出前得知，心理很不舒服」。也質疑上國臺交樂團竟然自甘墮落，故意做球給企業宣傳。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)