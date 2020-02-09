Tonight we honor Kobe Bryant pic.twitter.com/CUltuUz4Vx — Golden State Warriors (@warriors) February 9, 2020

西區龍頭湖人9日來到西區墊底勇士主場大通中心踢館，勇士特別舉辦「小飛俠」布萊恩悼念儀式迎接，卻改變不了湖人最後以125比120擊退勇士結局，剛從灰狼交易到勇士的威金斯，隨即先發上場攻得24分，充分展現他已快速融入團隊。

除了賽前特別舉辦布萊恩悼念儀式，勇士當家球星柯瑞更穿布萊恩24號球衣，跟詹姆斯擁抱致意，或許受到這種悲傷情緒影響，面對陣容殘破不堪的勇士，湖人一開賽竟然沒法拉開，直到首節結束之前，才打出12比4小高潮稍微拉開。

打完上半場，湖人僅以66比59領先，可是等到下半場，整理好心情的湖人，隨即靠著詹姆斯、安東尼戴維斯、布雷德利等人火力，一舉擴大領先到兩位數以上，勇士雖在最後關頭追到5分，安東尼戴維斯卻連取4分，一舉穩住湖人勝局。

湖人全隊3人得分破20，安東尼戴維斯攻下全場最高27分，外加10籃板，詹姆斯也有22分、11助攻與8籃板的接近大三元演出，布雷德利貢獻21分，庫茲馬與霍華各有12分；勇士則以先發中鋒克里斯26分、9籃板表現最佳。

過去5季都闖進總冠軍賽的勇士，本季卻變全力擺爛的超級弱隊，最近做出幾筆交易目的，無非是想逃避豪華稅，如今陣容只能用「蝦兵蟹將」形容，就算換來2014年狀元威金斯，也須等待「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生下季復活再說。

(中時 )