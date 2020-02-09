曾在2017年效力太空人，並在世界大賽第7戰出賽的光芒投手莫頓(Charlie Morton)，在球迷會中受訪談到太空人作弊事件，他承認曾在該年在美粒果球場聽到敲擊垃圾桶的聲音，也知道這是給打者的信號，不過他很後悔沒有進一步阻止球隊這行為。

莫頓坦言在2017年太空人主場美粒果球場，聽到清楚敲擊垃圾桶的聲音，他知道這是給打者對方投手要投什麼球種的暗號，他希望當初有進一步動作來阻止，「說真的，我很後悔沒做任何事來阻止，我不知道會發生什麼，我想可能要用非常極端的手段才能停止。」

莫頓在2018年轉戰光芒，談到去年兩隊在美聯分區系列賽的廝殺，他認為當時太空人有沒作弊的跡象，而根據大聯盟調查，也說太空人在2019年賽季及季後賽，都沒有違反規定的行為。

不過談到他和前太空人隊友們拿下的那座世界大賽冠軍，莫頓則說，「外界對我們勝利的看法已經改變了，雖然這是事實，但在世界大賽中，總有些時刻對我來說是特別難忘的，在我心中不會被『汙染』。」莫頓說對於前隊友們不會有任何想法改變，因為那年有太多美好回憶了。

(中時 )