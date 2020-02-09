◎傳承一甲子 爆漿魚丸令人讚不絕口

傳承一甲子的佳興魚丸店，靠著真材實料建立口碑，從早期的攤車沿街叫賣，如今已經有店面，業者堅持每天現包現賣，要讓客人吃到最新鮮的魚丸，一口咬下還會噴出熱騰騰的湯汁，被稱為「爆漿魚丸」，每到用餐時間人潮總是絡繹不絕。

◎4老福魚丸米粉店 份量十足散發好滋味

位於宜蘭市東門夜市停車旁的「老福魚丸米粉店」，是一家創立有40年歷史的老店，店裡的主要餐點雖然是在宜蘭常見的魚丸米粉，但單點的魚丸湯份量十足，能品嘗到魚的鮮味，喜歡吃辣的顧客，還可添加店裡自製的招牌辣醬，讓魚丸湯的味道有著不同一般的層次。

◎豬腸冬粉魚丸湯 Q彈帶勁口味不簡單

位於板橋區運路的豬腸冬粉已是在地老店，店內除了招牌豬腸冬粉，最多人喜愛的商品就是福州魚丸，店家新鮮現做，不假他人之手，Q彈外皮搭配多汁內餡，除了做成魚丸湯，還可搭配麵、飯、冬粉，想怎麼配就怎麼配，讓人吃得津津有味。

◎嚴選上等魚肉 成就完美鮮魚丸

彰化市民生市場內的丸吳魚丸，讓吃過的人都大讚鮮美，老闆強調，魚肉的鮮度決定魚丸品質，都是特選每尾150KG以上東港生魚片等級黑旗魚與阿拉斯加鱈魚漿，旗魚強化魚丸脆度，鱈魚漿增加白度與香氣，才成就好吃的魚丸。

◎老字號干貝魚翅丸 逢年過節賣到缺貨

東港「慶祥食品」是在地知名老字號，出品的各式海鮮類伴手禮都超搶手，當中由老闆徐式龍自行研發的干貝魚翅丸堪稱是熱銷商品，先前「慶祥海鮮會館」開幕時，這道魚翅丸湯幾乎是饕客的必點美食，而在逢年過節時更是賣到缺貨，近一甲子的美味令人想到就垂涎三尺。

◎要沾哇沙米的魚丸 老饕大呼過癮

這家在地人才知道的「文化虱目魚丸」在台東市中央市場附近，由年輕的夫妻陳羿雄、曾秋蓉攜手打理，每天使用新鮮魚漿製作魚丸，有純虱目魚丸、魚皮虱目魚丸及魚肚虱目魚丸，讓老饕能一次品嘗3種味道，手做虱目魚丸沾上哇沙米！美味異常搭配，一大口咬下湯汁噴出，讓老饕大呼過癮「心滿意足」。

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(中時電子報)