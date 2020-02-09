武漢肺炎持續延燒，目前政府配發口罩，每人憑健保卡7天只能買到2個，外界認為口罩究竟能否消毒後重新再使用？勞動部勞安所早在2006年針對N95口罩研究「拋棄式防塵口罩滅菌再使用之可行性採討」，並指出乾熱與紫外線2種滅菌方式能有效滅菌，且對口罩的捕集效率影響較小。

民國2003年爆發SARS疫情時，由於拋棄式口罩供應量不足，外界曾提出將配戴過的口罩滅菌處理再重複使用的建議，勞安所在2006年時對此研究。

該研究以大腸桿菌模擬病毒，經測試乾熱、濕熱、高溫高壓滅菌、紫外光及酒精等5種方式，發現在2款P2、四款N95等級口罩上指出，經5種滅菌後，75％酒精溶液會使其中4款口罩捕集效率降至95％以下；濕熱處理及高溫高壓滅菌會造成其中1款口罩效率降至95％以下，而且高溫高壓滅菌會使5款口罩嚴重變形；乾熱與紫外線2種滅菌方式對6款口罩的捕集效率影響較小，都維持在95％以上。

該研究指出，5種滅菌方式在一定的條件下均能夠完全殺死口罩上的大腸桿菌，但也強調，一般時期並不建議重覆使用N95口罩，只有在疫情緊急且防疫物資極度缺乏，必須重複使用口罩時，建議以乾熱及紫外線2種滅菌方式滅菌，避免口罩過濾效果受影響，反而使配戴者增加感染風險。

(中時 )