潘千詩／台北報導

麗星郵輪旗下「寶瓶星號」昨返抵基隆港，歷經9小時檢疫作業，確認採檢的128人均為陰性後，中央疫情中心指揮官陳時中親向1738名旅客廣播「你們可以回家了」，並表示任務完成。船公司麗星郵輪今日表示，寶瓶星號已於上午11時30分暫時離港，後續復航日期，將配合主管機關的相關規定。

麗星郵輪指出，寶瓶星號2月4日基隆出發航次，於8日中午12時返抵基隆港，並在中央流行疫情指揮中心協助下，完成相關檢疫作業。全船採檢送驗共128名人員全數呈陰性反應，所有台灣籍及外籍旅客皆已離船返家。對此，麗星郵輪特別感謝指揮中心以及有關部門在防疫作業上的努力。

麗星郵輪表示，在完成船上所有物資補給後，寶瓶星號於9日上午11時30分暫時離港，後續復航日期亦將配合主管機關的相關規定。至於寶瓶星號暫時安置之處，目前正與各方單位協調及溝通，希望尋求有關部門的協助，爭取以「非營運」方式靠泊基隆港。

麗星郵輪深耕台灣市場至今已逾20年，寶瓶星號更於2015年起便以基隆為全年母港營運。寶瓶星號一直以基隆為家，所有船員也同樣以基隆為家，未來盼能續留台灣，為旅客提供優質的郵輪體驗。

(中時 )