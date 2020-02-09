台中市西屯區昨天發生1起死亡車禍，1輛俗稱「螃蟹車」的機械工程車行駛途中突向右偏轉，先撞及同向機車後，再撞到路旁停放的自小客車，造成機車騎士當場被夾重創，經送醫急救仍宣告傷重不治，肇事現場慘狀令人怵目驚心，至於事故原因正由警方調查釐清中。

這起死亡車禍發生在昨上午10點，一輛由43歲張姓司機駕駛的起重機械工程車（俗稱螃蟹車），當時沿環中路慢車道往公益路方向行駛，行經環中路三段1118號前時，工程車不知何原因突然向右偏轉，接著與同向閃避不及，由63歲陳姓男子騎乘的機車發生碰撞。

警方調查，死者陳男連人帶車倒地，因此被當成三明治夾扁，當場因胸部嚴重擦挫傷緊急送醫，但因傷勢過重經搶救仍宣告不治，警方到場後發現工程車右前車頭受損，機車與自小客的車身受損，經酒測都沒有飲酒情形。

警方初步研判，工程車雖有申請路權可以上路，但因變換車道不當肇禍，訊後先將張男依過失致死罪嫌送辦，至於確切肇責，警方現場依規定拍照、測繪並根據相關人訪談筆錄，進一步釐清肇事原因及責任歸屬。

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(中時電子報)