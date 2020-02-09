位於台南柳營區的尖山埤江南渡假村，以幽靜的湖光山色著稱，還有許多休閒設施。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

連續12年蟬連觀光局評鑑特優等，台糖尖山埤江南渡假村為了慶祝獲獎，以實際優惠回饋顧客，即日起至3月31日止，平日住宿「會館2人房2400元」(不含早餐)優惠，每人再送台糖養生飲1瓶；此外，身分證後8碼同時有1、2的遊客，享免費入園優惠，同行3名享兒童票價100元優惠(團體不適用)。

江南渡假村日前再度獲頒交通部觀光局「觀光遊樂業督導考核評鑑」之「特優等」殊榮，由台糖公司休憩事業部執行長黃進良代表受獎，黃進良表示，江南渡假村連續12年獲評鑑特優等獎，是渡假村店總經理陳永成與員工上下一心努力的成果，實屬不易。

為了慶祝再度獲獎，除了推出住宿、入園優惠，配合「2020台灣國際蘭展」，江南渡假村推出「國際蘭展優惠專案」。

3月1日至3月31日止，憑蘭展票根或名字有「國、際、蘭、展」任1字，即享住宿豪華木屋兩人房(含早餐)只要2900元，每房再送蘭花1盆及台糖蘭花面膜每人1片，憑證入園享「2人同行1人免費」門票優惠(以低價者計，團體不適用)及用餐免收服務費，歡迎參加蘭展的業者、民眾，順遊江南渡假村賞景攬勝。

(中時 )