東勢地政事務所發揮巧思，用新丁粄、桃粄嵌入QRcode供掃描拿好康的創意。（台中市政府客委會提供／陳世宗台中傳真）

「2020台中東勢新丁粄節」昨至9日熱鬧展開，因應武漢肺炎防疫，原120斤新丁粄及桃粄，今年改以總重小桃粄、小丁粄堆疊而成大桃板、大新丁粄展示分享；東勢區公所表示，今年首創以｢燈籠指引路線設計｣，將東勢客家文化園區與文化街兩個主要活動場域串聯起來，讓外地遊客可以沿著燈籠指引，輕鬆遊走東勢。

東勢新丁粄節已經連續12年榮獲行政院客家委員會列入「客庄十二大節慶」之一，也是全國唯一「大埔腔語系」的客家節慶活動，今年活動因應武漢肺炎，東勢區公所加強防疫措施，並設置救護站，由專業醫護人員進駐，所有攤位皆備有消毒酒精液，並要求所有工作人員、攤商應全面配戴口罩，加強清潔與消毒工作，讓民眾安心遊玩。

東勢區公所表示，活動相當精采，除昨日的團體鬪粄比賽、擲筊祈福求大粄、猜燈謎、客家之夜等活動外，今日「客庄新春音樂饗宴」由東勢區在地社團為大家帶來一整天的精彩表演。

東勢客家文化園區及文化街邀請在地藝術家、青年創作者、客家團體及社區媽媽教室等，設攤展售文化藝術商品、DIY、中部地區農特產品及客家特色產品，並結合在地文化特色，發揮創意巧思，感受在地文化特色，相關訊息可至2020台中東勢新丁粄節官網(https：／／tcdssdb.com.tw／ )查詢。

東勢地政事務所也發揮巧思，用新丁粄、桃粄嵌入QRcode供掃描拿好康的創意，宣導今年地價降稅等政策。

地政局長吳存金表示，109年台中市全市公告土地現值平均下跌0.98％、公告地價平均下跌20.06％，29個行政區公告地價皆下跌，年底約有94％納稅戶應繳納地價稅額會減少，落實市長盧秀燕輕稅簡政的施政目標。

(中時 )