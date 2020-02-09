北市士林清潔隊蘭雅分隊杜姓、吳姓清潔隊員，除每日清運垃圾外，每周可選擇加班2日清運行人專用清潔箱，但杜因身體不好不想加班，同組的吳卻想多賺一點錢，兩人講好，由吳幫忙代簽，1人做完所有工作，杜則將加班費轉交給吳，去年5月遭人檢舉2人主動繳回犯罪所得1萬多元，士林地檢署依貪汙治罪條例提起公訴。

吳自2011年、杜則自2007年進入台北市政府環保局擔任清潔隊員，擔任垃圾車定時定點收運垃圾、廚餘及資源回收清運工作，每周三、日則加班4小時，清運行人專用清潔箱，每月可以多領1162元加班費。

但杜因身體因素不願加班，而吳則因經濟因素希望加班，兩人講好，由吳持他的識別證代為刷卡並申報加班費，隔月20日加班費入帳後，杜領出現金交給吳，自2018年5月到去年2月，9個月共領取1萬458元。

起訴書指出，兩人自知政風人員已經展開調查，向法務部廉政署自首，並主動繳回犯罪所得，檢察官日前將2人依利用職務上機會詐取財物等罪提起公訴，但因犯罪所得在5萬元以下，且主動繳交犯罪所得，依法建請法院減輕其刑，

(中時 )