Terry、賴薇如、黃小柔、紀佩伶上《一袋女王》，分享愛情的路上門當戶對真的很重要。Terry則說24歲那年，在朋友聚會上認識一個女生，兩人交往半年後，有次他騎摩托車載她回家，一抵達後讓Terry看了很傻眼，因為那一戶有獨立保全、噴水池，門還會自動打開，這才知道她是有頭有臉的千金。兩人交往快滿一年時，女友就跟他說，她爸爸邀請他去家裡吃飯，他一聽很開心，還跟朋友討論要送什麼當見面禮，最後買了一瓶價值500元的紅酒，因為第二瓶還打折。

巴鈺（左）倒追老公，對方家人追看節目，演藝工作成助力，右為曾國城。（衛視中文台提供）

一到了女友家的豪宅後，女友爸爸第一個問題就問他家裡是做什麼的，他很開心的說爸爸是公務員、媽媽是工廠作業員，家族是種米的原住民。就在Terry講得很起勁得時候，對方先制止Terry，然後說：「我們家是做生意的，我女兒基本都是跟我們企業聯誼社聯姻，她將來也會是老闆，我們一筆生意都是好幾億的，所以你講得我聽不太懂。」接下來的話更是重創Terry的心，對方竟然說：「如果沒事的話，你可以先離開了，紅酒也請帶走，我們家不喝便利商店的紅酒。」讓他只能默默離開，「當時活了24年，第一次覺得自己算是什麼男人。」

賴薇如說跟某任男友從商的媽媽見面，初次見面宛若面試。（衛視中文台提供）

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